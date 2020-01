Venda Nova fará mutirão de limpeza para eliminar focos do mosquito da dengue

Por Redação - Redação 38

A Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante segue com força total no combate à dengue. Além do trabalho de rotina, um mutirão de limpeza vai acontecer a partir do dia 27 de janeiro. A mobilização vai envolver comunidade e Prefeitura e todos precisam colaborar para a campanha funcionar.

Durante seis dias, o caminhão de coleta de lixo vai percorrer as comunidades do centro e interior recolhendo materiais que acumulam água. “Nós queremos eliminar criadouros de mosquitos que podem transmitir doenças como dengue e Chikungunya”, explica Marise Vilela, secretária municipal de saúde.

A preocupação com a dengue deve ser constante, mas o calor e as chuvas do verão aumentam os riscos, uma vez que há mais água e clima ideal para o crescimento das larvas do mosquito. Em 2019, foram confirmados 15 casos da doença em Venda Nova, mais de três vezes o número de ocorrências contabilizadas em 2018.

Para ajudar a evitar que mais pessoas adoeçam, a Secretaria tem agido de forma intensa. Uma caminhada de conscientização foi realizada em dezembro e um carro fumacê atua no Município para ajudar a evitar a multiplicação do inseto transmissor.

O que separar para recolhimento

Os moradores devem separar materiais como latas, garrafas, pneus, potes, caixa d’água quebrada e móveis. Depois, é preciso colocar na calçada no dia anterior ou até as 7h do dia da coleta. Mas, atenção: não coloque lixo comum para recolhimento nessas datas. Confira o cronograma e orientações abaixo.

