Vargem Alta e Alfredo Chaves acumularam 200 mm de chuvas em apenas seis horas; previsão é de mais temporais

As chuvas devem continuar no Espírito Santo neste sábado (28). Segundo o Instituto Climatempo, há risco de alagamentos, cheias de córregos e rios e deslizamentos de terra sobre a Grande Vitória e na maioria das áreas do Espírito Santo por causa da chuva forte e volumosa. Só não deve chover no extremo norte do estado. A chuva se prolonga por muitas horas encharcado o solo. A chuva voltou a cair forte por causa de uma frente fria que chegou ao estado. O alerta é válido até 23h59 deste sábado (18) podendo ser renovado ou encerrado a qualquer momento.

O Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden) informou que num período de 6 horas, entre 17h20 e 23h30 do dia 18 de janeiro, choveu 209,4 mm em Alfredo Chaves, 201,0 mm em Vargem Alta, 95,4 mm em Rio Novo do Sul, 83,0 mm em Marechal Floriano e 73,6 mm em Anchieta.

No domingo, 19 de janeiro, as áreas de instabilidade devem perder força e a chuva diminui, mesmo assim, todo o estado ainda terá chuva.

Veja o volume de chuva nas cidades capixabas

Município Local Chuva em 6h (mm) Chuva em 12h (mm) Chuva em 24h (mm) ALFREDO CHAVES Centro 198.2 247.2 247.2 VARGEM ALTA Vargem Alta 210.0 231.6 231.6 MUQUI Santo Agostinho 11.8 83.6 126.6 MARECHAL FLORIANO Araguaia 64.6 110.0 111.6 RIO NOVO DO SUL Centro 88.6 108.0 110.2 ANCHIETA Olivania 76.6 83.6 99.6 VENDA NOVA DO IMIGRANTE Esplanada 24.0 98.4 98.4 MIMOSO DO SUL Distrito Conceição de Muqui 37.4 67.8 94.8 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Coramara 50.3 57.9 57.9 IBITIRAMA Centro 2.8 51.4 57.4 CASTELO Centro 26.7 46.3 52.4 ATILIO VIVACQUA Centro 33.0 48.8 49.0 CONCEIÇÃO DO CASTELO Pedro Rigo 26.6 45.4 48.0 BREJETUBA Centro 15.4 46.4 46.4 AFONSO CLÁUDIO Fazenda Guandu 5.3 44.3 44.3 DOMINGOS MARTINS AC Domingos Martins 41.7 43.1 43.1

Atenção com o aumento da chuva na próxima semana

No decorrer da próxima semana, a circulação de ventos sobre o Brasil vai estimular muita instabilidade entre o centro-norte de Minas Gerais, a Bahia e o Espírito santo. Do meio para o fim da semana, a chuva deve voltar a cair forte.

