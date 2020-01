URGENTE: Defesa Civil faz recomendações a comunidades ribeirinhas de Cachoeiro

Por Redação - Redação 1697

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim recomenda precaução a quem mora em áreas próximas ao rio Itapemirim e a córregos do município. No início da tarde desta quinta-feira (23), o nível do rio apresentou elevação de 2,10 metros acima do nível normal, e houve transbordamento em alguns pontos no distrito de Pacotuba.

Uma das orientações é para que população guarde seus pertences principais, sobretudo documentos pessoais, fora de locais que apresentem risco de alagamento. Também é indicado que pessoas idosas ou que tenham dificuldades de locomoção se abriguem em locais mais seguros.

“Monitoramos 24h as oscilações do rio, acompanhando, também, as informações sobre a situação no Caparaó e as previsões dos institutos meteorológicos. É preciso que a população fique alerta, mas mantendo a tranquilidade. Estamos trabalhando com ações preventivas desde o início da semana”, explica o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Francisco Inacio Daroz.

Limpeza e acompanhamento

Após reunião de planejamento realizada na segunda-feira (20), equipes da Prefeitura de Cachoeiro inciaram ações preventivas para as chuvas previstas durante a semana. Bueiros e galerias de drenagem recebem atividades de manutenção, limpeza e desobstrução, com foco principal em áreas com maior tendência de alagamentos.

A prefeitura também continua dando suporte a famílias atingidas no último fim de semana, nos distritos de São Vicente e Conduru e no bairro Nossa Senhora Aparecida, além de enviar doações arrecadadas no Pavilhão da Ilha da Luz para as vítimas das chuvas em Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta.

