Últimos dias para se inscrever nos editais do Carnaval 2020 em Cachoeiro

O período de inscrições, nos editais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), para o Carnaval 2020 de Cachoeiro, que acontecerá de 22 a 25 de fevereiro, será encerrado nos próximos dias. Além dos concursos carnavalescos, há uma chamada pública direcionada à seleção de artistas para desenvolvimento de atividades na programação. Os interessados podem conferir os documentos no portal da prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), em “Editais”, com acesso pela aba “Transparência”.

Esta sexta-feira (24) será o último dia para se inscrever no 7º Concurso de Marchinhas Caranavalescas 2020 – Prêmio “Raul Sampaio Coco 2020” – cujo prazo já havia sido prorrogado anteriormente -, com R$ 9 mil em prêmios para os três primeiros colocados. O proponente pode inscrever até duas canções inéditas, de autoria solo ou em parceria. O formulário de inscrição, o CD ou pendrive com a marchinha, a letra impressa da composição e demais documentos exigidos devem ser encaminhados à sede da Semcult (térreo do Palácio Bernardino Monteiro, na praça Jerônimo Monteiro, Centro).

Outro dos editais disponíveis é para o concurso de Fantasias Carnavalescas e as inscrições terminarão na próxima segunda-feira (27). A disputa será nas categorias Luxo e Originalidade, com premiações que somam R$ 15 mil. Para os concursos de Rainha e Rei Momo, as inscrições irão até o dia 31 de janeiro, com prêmio de R$ 1.500 para cada um. Para se inscrever nos concursos, é preciso preencher a ficha de inscrição, disponível no portal da prefeitura, e enviá-la para o e-mail [email protected]

Já para seleção de artistas para confecção e manipulação de bonecos gigantes (bonecões) para a programação de carnaval, as inscrições seguem até a próxima quarta (29). Podem participar quaisquer pessoas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural. Para se inscrever, basta juntar a documentação e a ficha de inscrição e protocolar na Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), localizada na rua Vinte e Cinco de Março, em frente ao Shopping Cachoeiro, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

A Semcult também lançou, no fim do ano passado, chamamento público para grupos interessados em participar do desfile de blocos carnavalescos. As inscrições se encerraram em dezembro.

“Os concursos são um dos pontos altos do nosso Carnaval: a beleza e alegria das marchinhas, o glamour e a criatividade das Fantasias e o encanto da tradição dos Bonecões. Tudo nos faz mergulhar na maior festa popular do nosso país. Esperamos que, como em 2019, tenhamos um ótimo Carnaval!”, frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Captação de patrocínio

Também continua aberto o credenciamento de empresas que tenham interesse em patrocinar a realização dos concursos do Carnaval 2020. Como contrapartida pelo apoio financeiro, é oferecida a possibilidade de exposição da marca em materiais de divulgação. Os interessados devem procurar a Semcult até as 14h de 8 de fevereiro para formalizarem suas propostas.

Demais esclarecimentos podem ser feitos na sede da Semcult ou pelo telefone 3155-5334.

