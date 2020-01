Últimos dias para garantir ingressos do primeiro lote do Penha Roots

Por Redação - Redação 6

Domingo (5) é o último dia para garantir os ingressos do primeiro lote do Festival Penha Roots. O festival de reggae e forró pé de serra acontecerá de 17 a 19 de janeiro, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço.

O lote está sendo vendido pelo valor de R$ 50 (meia entrada/solidária) e R$ 100 (inteira) por dia. Já o pacote para os dois dias, o valor é de R$ 90 (meia entrada/solidária) e R$ 180 (inteira).

A partir de segunda-feira (6), os valores serão: R$ 60 (meia entrada/solidária) e R$ 120 (inteira) o dia e, R$ 110 (meia entrada/solidária) e R$ 220 o passaporte para os dois dias.

Para a entrada solidária, é necessário levar um quilo de alimento não perecível.No domingo a entrada é gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.eventbrite.com.br ou nos pontos de vendas listados abaixo.

O Penha Roots, festival de reggae e forró pé de serra da região do Caparaó, que é produzido pelo Grupo Folha do Caparaó, traz para este ano nomes como: Ponto de Equilíbrio, Trio Mafuá, Trio Estopim, Nando Nogueira, Trio Lamparão, Projeto Raízes (Java Roots, Macucos e Salvação Reggae Band juntos no palco), Black do Acordeon, Trio Vinil, B-Melão, além de Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim animando durante os intervalos dos shows.

Além da estrutura de alto nível preparada pela produção do GFC Eventos, outra novidade para o 2º Penha Roots será o ambiente coberto, evitando qualquer contratempo com as possíveis chuvas de verão. Além dos shows, o público poderá desfrutar do espaço voltado para a cultura, arte e gastronomia, com praça de alimentação diversificada e cerveja artesanal.

Programação:

Sexta-Feira (17/1)

Abertura dos portões às 19h

– Mafuá (ES)

– Trio Estopim (RJ)

– Nando Nogueira (SP)

* Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim

Sábado (18/1)

Abertura dos portões às 19h

– Trio Lamparão (RJ)

– Projeto Raízes (ES)

(Java Roots, Macucos e Salvação Reggae Band)

– Ponto de Equilíbrio (RJ)

* Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim

Domingo (19/1)

Abertura dos portões às 12h – Entrada Franca

– Black do Acordeon (ES)

– Trio Vinil (ES)

– B-Melão (ES)

* Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim

Vendas online

www.eventbrite.com.br.

PONTOS DE VENDA

ALEGRE: Rosa Vermelha

VITÓRIA: Loja Praia Jardim da Penha (Próximo ao Shopping Jardins)

GUAÇUÍ: Rosa Vermelha

ESPERA FELIZ/MG: Açaí Mais Sabor

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: GM modas (Shopping Sul)

VILA VELHA: Loja Sktmafia (Em frente ao Shopping Vila Velha)

PATRIMÔNIO DA PENHA: Restaurante Portal

CARANGOLA: Life Men

