Último final de semana para aproveitar a programação de Verão da Unimed no litoral sul

Este é o último fim de semana da programação de verão da Unimed Sul Capixaba no litoral Sul do Espírito Santo. As ações da cooperativa de saúde acontecem na Praça Central de Iriri, em Anchieta, neste sábado, 25, e, respectivamente, na Praia Central e na Praia da Colônia, em Marataízes, no sábado, 25, e no domingo, 26. A equipe estará atenta às condições climáticas nas cidades onde elas ocorrerão.

A programação está alinhada ao Movimento Nacional da Unimed “Mude 1 Hábito”, que encoraja a adoção de práticas mais saudáveis entre as pessoas. Em Iriri, as atividades serão na Estação Unimed, com práticas esportivas e de entretenimento, como arco e flecha, basquete e futebol, além da Bike Suco, uma bicicleta fixa que produz sucos de frutas com as pedaladas dos participantes.

A estação, que já passou por Piúma, Itapemirim e Marataízes, tem como objetivo promover um momento saudável e de descontração entre amigos e familiares de todas as idades. As atividades em Iriri ainda compreenderão distribuição de protetor solar, Guia de Bolso com informações médicas da região e sacolas de lixo biodegradáveis.

O cliente da Unimed Sul, Alan de Souza, que participou da Estação Unimed quando ela passou pelo município de Piúma, destacou a sua impressão sobre a iniciativa. “Achei muito bacana essa ação da Unimed, que tem a ideia de promover os hábitos saudáveis. O projeto é inovador e atrai muito os olhares das pessoas, além de incluir todas as faixas etárias para uma conscientização saudável”, disse.

Já Camila Casarim, turista vinda de Juiz de Fora, em Minas Gerais, aproveitou a passagem da Estação Unimed por Itaoca, em Itapemirim, para se divertir com o filho João Pedro, de 10 anos. “Eu adorei a iniciativa! Eu venho em Itaoca há mais de 15 anos e é a primeira vez que a gente vê uma diversão para as crianças, ao ar livre, incentivando as práticas de atividades. Para as crianças é a melhor coisa”, destacou.

Marataízes terá treinão, caminhada e empréstimos de cadeiras

As ações da Unimed Sul Capixaba no município de Marataízes serão na Praia da Colônia e na Praia Central, como já vem ocorrendo durante o mês de janeiro. Na Praia Central, a cooperativa estará com “Treinão Mude 1 Hábito”, neste sábado, 25, de 6h às 8h. Já na Praia da Colônia, ocorrem empréstimos de guarda-sol e cadeiras de praia para clientes Unimed, no domingo, 26, das 9h às 13h. A disponibilidade dos materiais para empréstimo é limitada.

A Unimed Sul Capixaba ainda apoia a 15ª edição do Caminhada Litorânea, que acontece no município neste sábado, 25, com o auxílio do SOS Unimed, com atendimento médico emergencial aos participantes da prova e remoção em UTI móvel, caso necessário. A competição tem a parceria da cooperativa desde a sua primeira edição e também conta com a participação de colaboradores e médicos cooperados. A prova iniciará no Restaurante Samburá e terminará com uma confraternização no Restaurante Geredys, ambos na Praia da Colônia.

