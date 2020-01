Trânsito na região central de Cachoeiro permanece fechado para limpeza

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 132

Advertisement

Advertisement

O trânsito continua fechado para veículos em vias da região central de Cachoeiro, para as ações de limpeza pós-enchente. Nesta terça-feira (28), os serviços se concentram na avenida Beira Rio (desde o início) e nas ruas Siqueira Lima, 25 de Março e Doutor Deolindo (até a praça do Baiminas).

Na margem oposta do rio Itapemirim, estão temporariamente liberadas para passagem as rua Samuel Levy, a avenida Pinheiro Júnior e as ruas Moreira e Coronel Borges, seguindo até a ponte Coronel Francisco de Athayde (Ponte do Arco). Em breve, as equipes de obras e limpeza se deslocarão para esses locais.

Três pontes continuarão interditadas até que se façam as obras de recuperação dos pisos e dos guarda-corpos: Carim Tanure (próximo a Dadalto), João dos Santos Filho (em frente à antiga fábrica de cimento) e a ponte de pedestres que liga os bairros Aquidaban e Guandu (em frente à rua Pedro Dias).

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Ponte Municipal não está interditada. Entretanto, como a rua 25 de Março permanece bloqueada para veículos, os condutores só conseguem trafegar por ela no sentido Centro x Independência, partindo da descida da rua Dona Joana.

“Pedimos à população que evite trafegar pela região central da cidade e respeite as sinalizações de trânsito. Mesmo para pedestres, andar pelas pontes interditadas é muito perigoso. Estamos colocando todos os nossos esforços para diminuir os transtornos”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

“Essa foi a pior enchente da história de Cachoeiro, é um momento delicado para todos nós, mas estamos trabalhando firme para que a cidade retorne à normalidade o mais rápido possível”, completa o prefeito Victor Coelho.

Advertisement

Advertisement