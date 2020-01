Traficantes ligados ao Comando Vermelho são presos em Iúna

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 237

A Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (7), seis suspeitos de tráfico de drogas no bairro Quilombo, em Iúna. Segundo a PM, dois deles, sendo um maior e um menor de idade são do Rio de Janeiro e confessaram ter ligação com Comando Vermelho, umas das maiores organizações criminosas do País. Os outros quatro detidos são moradores de Iúna e também fazem parte da facção.

Segundo a polícia, durante patrulhamento, foi observada a movimentação do tráfico de drogas. Em seguida, os militares abordaram o grupo, e com ele, apreendeu 54 papelotes de cocaína, 14 buchas de maconha, um pedaço da mesma droga e R$ 282 em espécie.

Todos foram levados para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e ficaram à disposição da Justiça. O Ministério Publico foi acionado para comparecer à delegacia e tomar providências quanto aos dois adolescentes detidos.

