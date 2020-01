Thammy Miranda mostra ensaio fotográfico antes do nascimento de Bento

Por Redação - Redação 100

Advertisement

Advertisement

No fim da tarde de ontem (2), Thammy Miranda publicou em seu Instagram um ensaio fotográfico à beira mar com sua esposa, Andressa Ferreira, que está prestar a dar a luz ao filho do casal, Bento. A sessão de fotos foi realizada em Miami, nos Estados Unidos, e o casal foi clicado pela fotógrafa Cristina Ulla.

Na legenda, ele escreveu: “Duvido ter alguém mais ansioso que eu? Tá chegando a hora!”. Ao também publicar as fotos em seu perfil, Andressa disse: “99% carregando… Deus permite que nossos sonhos se realizem depois de nos ensinar e nos preparar!”. Bento, filho do casal, está a caminho. Andressa completou o nono mês de gestação.

Ela fez fertilização in vitro também em Miami, com a mesma clínica que fez o procedimento com outra celebridade brasileira, Karina Bacchi. “Fizemos um facemask que nos permite pegar pontos do meu rosto e se aproximar quase 95% de mim. 95% parecido comigo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

É surreal! Traços do nariz, da boca, do rosto… Tudo! Escolhi até o olho claro igual ao meu”, contou Thammy em entrevista recente ao programa de Luciana Gimenez, SuperPop.

Advertisement