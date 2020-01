Teatro de graça nesta quinta (30) e sexta (31) em Iriri

Por Redação - Redação 7

Janeiro será finalizado com muita cultura no balneário de Iriri, em Anchieta. É que a prefeitura, com apoio do grupo de teatro Rerigtiba, promove nesta quinta e sexta (30 e 31) três apresentações teatrais totalmente gratuitas para moradores e turistas que serão realizadas na praça de Iriri.

Nesta quinta, a partir das 19h, será apresentada a peça ‘O Rei de quase tudo’. O espetáculo é baseado no formato mambembe medieval, dois artistas saltimbancos se deslocam de uma praça à outra contando e encenando histórias para todas as idades. A peça teatral traz também números de mágica, palhaçaria e dialoga com questões ambientais de preservação, hábitos de consumo e reciclagem.

Já na sexta será apresentada a peça de teatro de rua ‘Sem Direção’, a partir das 15h. O espetáculo de classificação livre faz parte do projeto itinerante “Trilhaçaria” dos artistas Alessandro Persan e Isabele Teixeira , que de forma independente, estão percorrendo o Brasil.

A peça conta a história de Galalau Galileu, um garoto que sonha em ser diretor de cinema. Com uma câmera na mão e várias ideias na cabeça, ele sai às ruas em busca de atores para o seu grande filme. Um espetáculo que acontece com a participação ativa do público, que é convidado a “encenar” pequenas esquetes que serão previamente demonstradas e dirigidas por Galalau.

No mesmo dia, às 19h será a vez do espetáculo ‘Confabulando’ do projeto cultural Atitude. Esse projeto tem objetivo de promover a arte com profundas reflexões através da simplicidade e criar a empatia natural com os espectadores.

Quinta, 30/01: 19h- O Rei de quase tudo

Sexta, 31/01: 15h- Sem Direção | 19h- Confabulando

