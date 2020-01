Sol aparece tímido, mas tempo continua instável nesta sexta (25) em todo Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 158

Sexta-feira (25) de tempo instável no Espírito Santo, por conta da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Previsão de pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões, podendo ocasionar grandes acumulados (veja no Aviso Meteorológico). Os ventos sopram com moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas apenas entre o litoral sul e o metropolitana, segundo o incaper.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

