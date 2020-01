Sobe para seis o número de mortos nas enchentes do Espírito Santo; há 93 desabrigados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 915

Advertisement

Advertisement

Subiu para seis o número de vítimas fatais das chuvas que atingiram o Espírito Santo nesta sexta-feira (17). Três óbitos foram confirmados em Iconha e três em Alfredo Chaves. Segundo a Defesa Civil Estadual, há 93 pessoas desabrigadas e 8 desalojadas. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros.

Duas mortes foram registradas em Cachoeirinha, Alfredo Chaves, após o soterramento de uma residência. Uma vítima foi resgatada do local com fraturas. O motivo do terceiro óbito na cidade não foi confirmado. Em Iconha, duas pessoas foram levadas pela enxurrada, sendo que uma delas foi encontrada morta no quintal de casa. Uma terceira morte foi confirmada no município na tarde deste sábado (18).

A Coordenadoria ainda não confirmou se há ou qual é o número de pessoas desaparecidas nas cidades afetadas. Treze cidades capixabas estão em alerta para alagamentos e deslizamentos: Alfredo Chaves, Vargem Alta, Muqui, Piúma, Anchieta, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Castelo, Afonso Cláudio e Conceição do Castelo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os avisos são emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Dos 17 alertas, quatro ainda estão em vigor.

Advertisement