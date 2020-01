Sicoob/ES não vai cobrar nova tarifa do cheque especial

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

O Sicoob ES decidiu não cobrar dos associados a nova tarifa de até 0,25% ao mês sobre o limite não utilizado do cheque especial. A instituição financeira cooperativa ainda irá reduzir as taxas para quem precisa usar o valor disponível. O Banco Central permitiu a taxação a partir desta semana.

De acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), as instituições financeiras poderão praticar a com novos clientes. Para os correntistas atuais, a medida começa a vigorar em 1° de junho próximo.

Nenhum dos associados ao Sicoob vai ser afetado pela resolução, afirma o diretor-executivo da instituição no Espírito Santo, Nailson Dalla Bernadina. Segundo o executivo, a instituição dará descontos para os cooperados que precisarem entrar no limite, conforme a movimentação que fazem. Ainda no primeiro trimestre de 2020, será possível ter cheque especial a partir de 2,39% a.m., assegura.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As novas regras para o cheque especial foram definidas pelo Banco Central em novembro último. De acordo com a resolução, quem tiver limite de até R$ 500,00 no cheque especial e não fizer uso dele não paga a tarifa. As instituições financeiras estão autorizadas a cobrar 0,25% sobre o total disponível que exceder esse valor – mesmo sem usá-lo.

O Banco Central limitou a tarifa do cheque especial a 8% ao mês. No Sicoob ES, o máximo praticado atualmente é de 6,97%. “Sempre praticamos taxas mais baixas do que as permitidas pelo Banco Central, e orientamos as pessoas para que façam a comparação de custos com outras instituições, porque temos compromisso com a educação financeira da população”, disse Bernadina.

Sobre o Sicoob

O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do País. Aberto a empresas e a pessoas físicas, trabalha com produtos e serviços tipicamente bancários, com custos menores do que os do mercado. Os associados, que são donos do negócio, participam dos resultados e dispõem de tecnologia que facilita a movimentação. Além disso, têm a mesma segurança que os clientes de bancos comerciais, pois a instituição garante cobertura de R$ 250 mil por cliente.

Advertisement

Com operação no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o Sicoob ES tem mais de 336 mil associados. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas. O sistema atua em todo o Brasil, com 3 mil unidades, e atende 4,4 milhões de associados.

Advertisement