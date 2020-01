Sicoob ES credita R$ 55,7 milhões na conta dos associados

Por Redação - Redação 134

Advertisement

Advertisement

O Sicoob ES realizou o pagamento de juros sobre o capital de seus associados no dia 31 de dezembro último, creditando R$ 55,7 milhões em suas contas. A remuneração contemplou as 336 mil pessoas e empresas que têm contas nas sete cooperativas filiadas ao Sistema com atuação no Espírito Santo, no Norte e no Sul do Rio de Janeiro e no Sul da Bahia.

Desse total, R$ 10,6 milhões foram creditados na conta corrente dos associados e podem ser utilizados livremente, como para o pagamento das despesas de início de ano, por exemplo. Os cooperados podem conferir a quantia à qual tiveram participação através do extrato disponível para consulta do aplicativo do Sicoob e demais canais de autoatendimento.

Outros R$ 44,3 milhões foram aplicados na conta capital de cada associado, que é o valor da participação dos sócios no patrimônio do Sicoob ES. Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES, explica que desde 2007 a instituição realiza este tipo de pagamento, proveniente dos resultados gerados durante o exercício.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Percentual

O dirigente ainda afirma que os Conselhos de Administração das Cooperativas definem o percentual da remuneração, que é limitado à média da taxa Selic. Neste ano, o capital dos associados foi remunerado em 5,95% ao ano, o que representa 100% da Selic média de 2019, a taxa máxima permitida pela legislação.

Até abril, os associados ainda vão receber outros valores oriundos das sobras alcançadas no ano passado. Os resultados serão divididos após as prestações de contas das cooperativas ligadas ao Sicoob ES, que devem ser realizadas até o mês de abril.

Integração

Advertisement

Para Nailson, a divisão dos resultados é uma forma de integrar ao máximo o cooperado com a cooperativa, que tem como uma de suas premissas a participação de todos para a busca de objetivos em comum.

“O Sicoob é uma instituição financeira formada por pessoas que se integram para desenvolver suas regiões. Dessa forma, entregamos soluções adequadas com menor custo durante a operação de cada associado e ainda partilhamos os rendimentos do negócio ao final de cada exercício, o que concretiza a atuação baseada no desenvolvimento coletivo”, destaca.

Sobre o Sicoob

O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do País. Aberto a empresas e a pessoas físicas, trabalha com produtos e serviços tipicamente bancários, com custos menores do que os do mercado. Os associados, que são donos do negócio, participam dos resultados e dispõem de tecnologia que facilita a movimentação. Além disso, têm a mesma segurança que os clientes de bancos comerciais, pois a instituição garante cobertura de R$ 250 mil por cliente.

Com operação no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o Sicoob ES tem mais de 336 mil associados. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas. O sistema atua em todo o Brasil, com 3 mil unidades, e atende 4,4 milhões de associados.

Advertisement