Show pirotécnico na virada do ano encanta em Cachoeiro

Por Redação - Redação 75

A virada do ano, em Cachoeiro de Itapemirim, foi marcada por um show pirotécnico que encantou munícipes e visitantes. Cartão-postal da cidade, a centenária Ponte de Ferro foi palco da queima de fogos de artifício, que teve duração de, aproximadamente, oito minutos.

Muitas pessoas acompanharam a atração da Praça de Fátima, na avenida Beira Rio, local com proporciona uma vista privilegiada para a ponte. A ambientação natalina também foi um chamariz para o público, que, naquele espaço, ainda foi embalado pelas músicas tocadas por um DJ, até o momento da contagem regressiva para a virada.

Um dos pontos altos do espetáculo foi a cascata prateada, que pendia da ponte. O evento foi recebido com entusiamo pelo público.

“Foi uma experiência ótima! Foi um evento bem organizado e deu bastante gente. As famílias que estavam lá puderem se divertir, com segurança, num ambiente agradável. Tomara que continue tendo nos próximos anos, foi muito bom”, conta Mariana Barbosa, que aproveitou a festa com familiares.

“Nossa alegria foi perceber o quanto a população abraçou este evento. Fizemos uma programação divertida voltada para as famílias, para que, juntos, pudéssemos celebrar um ano bastante produtivo, e desejar que, em 2020, mais conquistas sejam realizadas”, celebra a secretária de Cultura e Turismo da cidade, Fernanda Martins.

Presente no evento, o prefeito Victor Coelho destaca que a experiência foi muito positiva. “Ficamos satisfeitos em ver as famílias cachoeirenses aproveitarem esse momento para se confraternizarem. Foi uma aposta que fizemos, para prestigiar quem fica na cidade na virada de ano. E foi um acerto. Ao fim deste ano, teremos mais. Nossa intenção é que vire uma tradição no município”, disse.

Projeto Verão 2020

A queima de fogos abriu a agenda de atividades culturais do projeto “Verão 2020: Viva Cachoeiro de Itapemirim”, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

A programação segue neste domingo (5), com o 2º Encontro Regional de Folias de Reis, que celebrará o Dia de Reis (6 de janeiro). A partir das 19h, os grupos participantes começarão as apresentações na Catedral São Pedro. Depois, seguirão para a Praça de Fátima.

No dia 16, será a vez do sarau “Braganiano: as estrelas que nós amamos” que acontecerá, às 19h, na Casa dos Braga, localizada na rua Vinte e Cinco de Março. Aqueles que gostam de literatura e música poderão curtir a programação que inclui, ainda, uma apresentação musical com Amélia Barreto e uma roda de conversa com escritoras capixabas com a temática: “A importância da mulher na literatura contemporânea”.

Para finalizar a agenda, no dia 23 de janeiro, será realizado o evento “Cachoeiro canta o rei”, em homenagem ao cantor Roberto Carlos, ilustre cachoeirense, grande nome da música popular brasileira. O evento será na Casa de Cultura Roberto Carlos, com apresentação do grupo 028 Band, que toca jazz e MPB.

