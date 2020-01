Sesi e Senai divulgam vagas de trabalho para Grande Vitória e Colatina

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 57

O Sesi e Senai no Espírito Santo estão com oportunidades de trabalho para a Grande Vitória e Colatina. As vagas são para início imediato e algumas para prazo determinado.

Para conhecer o edital e se inscrever, o candidato deve acessar o link https://findes.com.br/trabalhe-conosco/.

Confira abaixo as vagas abaixo e fique atento às datas de inscrição:

Sesi

ANALISTA DE CONTROLADORIA SR

Salário: R$ 3.955,06

Benefícios: Vale transporte, Ticket Refeição e Plano de Saúde

Carga horária: 40 horas semanais

Formação: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, com registro ativo no CRC e Pós-graduação completa em área correlata.

Experiência: Experiência em emissão de demonstrações contábeis, classificação, conciliação, apuração de resultado, elaboração de prestação de contas. Vivência em demais rotinas contábeis. Desejável conhecimento no sistema RM TOTVS.

Local de Trabalho: Grande Vitória

Vagas: 01

Inscrições: inscrições até o dia 15 de janeiro de 2020.

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no Comunicado de Seleção SESI 077/2019. (reanúncio da vaga)

Senai

ANALISTA DE RELAÇÕES COM O MERCADO SR

Salário: R$ 3.955,06

Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Ticket Refeição.

Carga horária: 40 horas semanais.

Formação: Ensino superior completo na área de exatas, tais como Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas. Será um diferencial pós graduação.

Experiência: Experiência em vendas consultivas e planejamentos de projetos de tecnologia ou de consultoria. Será um diferencial conhecimento em Lean Manufacture, Mapeamentos de Processos ou ensaios metrológicos.

Principais atividades do cargo: Prospecção e Articulação de clientes para venda de soluções de consultoria e/ou metrologia.

Conhecimentos: Conhecimentos em Dynamics CRM. Domínio do Pacote Office. Necessária Carteira Nacional de Habilitação e disponibilidade para viagens.

Local de Trabalho: Grande Vitória

Vagas: 02

Inscrições: até 10 de janeiro de 2020

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no Comunicado de Seleção SENAI 040/2019 (reanúncio da vaga)

ANALISTA DE EDUCAÇÃO PL

Salário: R$ 3.252,58

Benefícios: Vale transporte, Ticket Refeição e Plano de Saúde.

Carga horária: 40 horas semanais.

Formação: Ensino superior completo em Pedagogia ou Licenciatura plena com especialização em Gestão Escolar ou Psicopedagogia.

Experiência: Experiência profissional na estruturação e acompanhamento de projetos, planos e programas educacionais de plataformas digitais de ensino, bem como métodos e técnicas de ensino, elaboração e acompanhamento de projetos de cursos.

Local de Trabalho: Grande Vitória.

Vagas: 02

Inscrições: até dia 10 de janeiro de 2020

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no Comunicado de Seleção SENAI 002/2020

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA – MADEIRA E MOBILIÁRIO*

Salário: Variável conforme carga horária.

Benefícios: Plano de Saúde, Ticket Refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).

Formação: Ensino Médio completo.

Experiência: Experiência profissional na área de marcenaria de móveis sob medida. Desejável experiência em regência de classe.

Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.

Local de Trabalho: Colatina

Vagas: 01

*PRAZO DETERMINADO DE 06 MESES

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no SENAI 076/2019 (reanúncio da vaga)

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA – ADMINISTRAÇÃO

Benefícios: Plano de Saúde, Ticket Refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).

Formação: Ensino médio completo. Desejável curso Técnico ou Superior em Administração em andamento.

Experiência: Experiência de pelo menos 2 anos na área administrativa. Desejável em regência de classe.

Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.

Local de Trabalho: Colatina

Vagas: 01

Inscrições: até dia 10 de janeiro de 2020

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no SENAI 001/2020

ANALISTA DE TI PL

Salário: R$ 3.252,58

Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Ticket Refeição.

Carga horária: 40 horas semanais.

Formação: Ensino superior completo em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação. Desejável pós-graduação completa em área correlata.

Experiência: Experiência em desenvolvimento, Implantação e acompanhamento de sistemas; Montagem e manutenção de banco de dados; Integração de sistemas; Noções avançadas de Barramento de Integrações; Saber criar consultas/Scripts sql server 2012/2014,2016; Análise e Levantamento de requisitos; Capacidade para

criar/desenvolver novos produtos e serviços; Planejamento e organização do processamento, armazenamento, recuperação e disponibilidade das informações; Acompanhamento e suporte à projetos, Identificar, analisar e acompanhar chamados nos fornecedores externos dos erros encontrados nos sistemas em uso; Criação de BI, Data Science, Datalake, DW – Data Warehouse.

Local de Trabalho: Grande Vitória.

Inscrições: até dia 17 de janeiro de 2020

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no SENAI 075/2019 (reanúncia de vaga)

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PL

Salário: R$ 3.252,58

Benefícios: Ticket Refeição e Plano de Saúde.

Carga horária: 40 horas semanais.

Formação: Ensino superior completo em Engenharia Mecânica ou Engenharias afins. Desejável Pós-Graduação em área correlata.

Experiência: Experiência profissional em levantamento das necessidades de cursos na área industrial. Elaborar material didático e realizar treinamento de acordo com o plano pedagógico.

Conhecimentos: Domínio do Pacote Office. Desejável conhecimento na área de pelotização de minério de ferro.

Local de Trabalho: Grande Vitória

Vaga: 01

Inscrições: até dia 10 de janeiro de 2020

Acesse o site findes.com.br para conhecer as regras do processo seletivo descritas no SENAI 003/2020

