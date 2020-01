Série A do Campeonato Capixaba começa neste sábado (25)

Por Redação - Redação 95

O Campeonato Capixaba de 2020 começa neste sábado (25), às 15 horas. A competição, que vai para sua 104ª edição, além de atribuir ao vencedor o título de campeão estadual, garante também uma vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021.

O torneio, apoiado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), conta com a participação de dez times capixabas: Vitória, São Mateus, Real Noroeste, Serra, Rio Branco de Venda Nova, Linhares, Itapemirim, Rio Branco, Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária.

A rodada de abertura conta com cinco jogos, que serão disputados entre sábado (25) e terça-feira (28). O primeiro jogo será entre o atual campeão Vitória, que estreia na competição contra o São Mateus, campeão da série B de 2019, às 15 horas, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. No mesmo dia, também se enfrentam Real Noroeste e Serra, às 16 horas, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

No domingo, mais dois jogos agitam a competição. Às 15 horas, Rio Branco de Venda Nova e Linhares jogam no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Logo após, às 16 horas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, o Itapemirim encara o Rio Branco, maior campeão estadual.

Para encerrar a rodada inicial da primeira fase, na terça-feira (28), às 20h15, Estrela do Norte e da Desportiva Ferroviária jogam no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

Série B

Com o início marcado para o dia 15 de fevereiro, às 15 horas, a Série B do Capixabão terá a participação de cinco times: Pinheiros, Sport, Capixaba, Vilavelhense e Espírito Santo Sociedade Esportiva (ESSE).

A rodada inaugural contará com jogos entre Pinheiros e Capixaba, no Estádio João Soares de Moura Filho, em Pinheiros; e Sport e Vilavelhense, no Justiniano de Mello e Silva, em Colatina.

Chamamento Público

A Série A e a Série B do Campeonato Capixaba de 2020 estão entre os 11 eventos esportivos habilitados no edital do Chamamento Público 2020, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Ao todo, a Sesport recebeu 41 solicitações no programa, que concede apoio financeiro para que federações ou associações organizem e realizem eventos esportivos neste ano. O resultado preliminar foi divulgado nessa segunda-feira (20) e pode ser acessado por meio do site da secretaria.

