Senador vai a Iconha e doa 570 colchões para as cidades afetadas pelas chuvas

Por Redação - Redação 103

O senador Luiz Pastore (MDB-ES) doou na manhã desta quinta-feira (30) 570 colchões para ajudar a população das cidades afetadas pelas fortes chuvas no Espírito Santo.

O parlamentar foi a Iconha e entregou o material ao prefeito do município, João Paganini. Segundo Paganini, os colchões serão distribuídos para os moradores de quatro das cidades mais prejudicadas: além de Iconha, Castelo, Cachoeiro e Vargem Alta.

O prefeito, ainda muito abalado com os estragos no município, agradeceu o apoio do senador e ressaltou mais uma vez a necessidade da ajuda de todos.

“O prejuízo da cidade é muito grande. Praticamente todas as lojas estão fechadas e com todo o estoque prejudicado pela lama. E são 32 pontes destruídas”, lamentou Paganini.

O vice-prefeito de Iconha, Mauri Assis Monteiro, também presente na entrega dos colchões, estimou que 20% dos empreendimentos não terão condições de voltar a funcionar.

Já o senador Pastore afirmou ser “um momento muito importante para a recuperação do Sul do Estado”; e que ele vai fazer mais coisas para ajudar os municípios. “Vou falar com Casagrande (governador) para incrementar mais ajuda. Esta é uma doação (dos colchões) simbólica até”, disse.

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo chegaram a deixar mais de 12 mil pessoas fora de casa e são nove mortes confirmadas até o momento.

