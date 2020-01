Seminário gratuito em Venda Nova vai orientar produtores sobre a broca-do-café; saiba como participar

Por Redação - Redação 37

Para orientar e alertar os produtores da região sobre a broca-do-café a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, a Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do ES (ACEMES) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) promovem em parceria um seminário sobre o assunto.

Segundo a ACEMES os indicativos demonstram que a praga, considerada uma das principais da cafeicultura mundial, pode se tornar incontrolável na safra 2019/2020 devido às condições climáticas que propiciam sua multiplicação.

Além de abordar os problemas causados pela broca-do-café e suas consequências na comercialização dos grãos, o seminário ainda vai apresentar exigências do mercado consumidor de cafés especiais. Serão realizadas três palestras, com início às 14 horas, no auditório do Senac de Venda Nova. A entrada é gratuita.

O evento conta com o apoio do Senac, Governo do Estado, Prove Café, Bourbon, Syngenta, Casa do Adubo e Agência do Café.

PROGRAMAÇÃO

14h – Exigências do Mercado Consumidor para Cafés Especiais. Paletrante: Fabiano Tristão Alexandre (Engenheiro Agrônomo – Extensionista do INCAPER – Especialista em Café)

14h45 – Efeitos Negativos da Broca-do-Café na Comercialização de Cafés Especiais. Palestrante: Rondinélio Sartori – Q-Grader/R-Grader – Bourbon Séciality Coffees

15h30 – Manejo da Broca-do-Café na produção de Cafés Especias. Palestrante: Maurício José Fornazier – D.Sc. Entomologia – Pesquisador do INCAPER

16h15 – Debate e Encerramento

16h30 – Coffee break

SERVIÇO

Seminário: Produção de Cafés Especiais e a Broca-do-café

Dia: 09 de janeiro de 2020

Local: Auditório do Senac – Venda Nova do Imigrante/ES

Horário: 14 horas

Entrada gratuita

