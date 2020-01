Semáforos provisórios são instalados em cruzamento no Centro de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim instalou, na tarde desta segunda-feira (6), três semáforos em um cruzamento da região central da cidade, próximo ao Mercado Municipal São João. Os semáforos foram colocados entre as ruas Estrela do Norte (Sumaré), Costa Pereira (Centro), Jerônimo Ribeiro (Amarelo) e Araújo Machado (Centro).

A princípio, os novos sinais de trânsito ficarão de forma temporária, mas haverá avaliações a respeito da possibilidade de funcionamento permanente. O objetivo é organizar melhor o trânsito na região, uma vez que o fluxo de veículos da rua Rui Barbosa (descida do Banco do Brasil) foi desviado para o local do cruzamento, devido a obras de esgotamento sanitário na via.

Durante a primeira etapa das obras, a rua Rui Barbosa está com interdição total até a altura do Ibama. Nesse período, os ônibus passarão pela rua Estrela do Norte, em direção ao Mercado Municipal, rua Dona Joana e rua 25 de Março. Os veículos de pequeno porte poderão acessar o Centro pela rua Isidoro Barbieri (atrás do Ciac), que está em mão única em direção ao Banco do Brasil.

“A instalação dos semáforos segue um plano de contingência elaborado pela prefeitura e pela Agersa para minimizar os impactos no trânsito durante essas obras importantes para o município. Pedimos atenção redobrada aos condutores e pedestres que passarem por esses locais”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

Esgotamento sanitário

As obras na rua Rui Barbosa compreendem a primeira etapa de uma extensão de, aproximadamente, 2.100 metros de rede de esgoto, indo do Banco do Brasil até o Posto Sena. A segunda abrangerá a avenida Antônio Penedo, e a previsão é que as intervenções cheguem até a altura da Praça Gilberto Machado até dia 31 de janeiro.

A extensão da rede esgoto faz parte do projeto Tratar, da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa). O projeto visa o diagnóstico das redes de esgotamento sanitário do município e, em 2019, possibilitou aumento para 75,83% do índice de redes do município conectadas diretamente às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s).