Segurança nas praias do Litoral Sul será reforçada com 134 guarda-vidas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 15

Advertisement

Advertisement

O verão chegou e, para reforçar a segurança das praias neste período, 134 guarda-vidas vão atuar nos balneários do Litoral Sul até o fim da estação. Em Anchieta, 25 agentes vão trabalhar até março nas 23 praias do município e no balneário de Iriri, muito procurado por turistas nesta época do ano.

Em Itapemirim, município com maior número de guarda-vidas, as praias de Itaipava, Itaóca, Gamboa e Ilha dos Franceses vão contar com 80 profissionais. Para este ano, a Prefeitura fez uma nova exigência para os inscritos: o exame toxicológico.

Em Presidente Kennedy, serão 15 agentes atuando na Praia das Neves e em Marobá. Já em Piúma, 14 guarda-vidas atuam no balneário do município até o fim do verão, este número poderia ser maior, mas segundo a prefeitura, dos 66 inscritos, 36 foram aprovados, mas apenas 14 entregaram as documentações corretas para assinar o contrato.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mesmo com a presença destes profissionais, o Corpo de Bombeiros, que é responsável por treinar e capacitar os guarda-vidas, orienta que banhistas também precisam fazer sua parte, como seguir algumas destas dicas:

Evitar nadar sozinho; evitar entrar na água após consumo de bebidas alcoólicas; evitar entrar na água após refeiçoes; não saltar de locais elevados para dentro da água, como pedras e pontes; não tentar salvar vítimas de afogamentos se não tiver treinamento para estes casos, o ideal é lançar objetos flutuantes até a vítima; respeitar as placas de riscos e indicadores de perigo; e não caminhar sobre rochas.

A Prefeitura de Marataízes foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria não encaminhou resposta sobre atuação dos agentes nas praias da cidade.

Advertisement

Advertisement