Sedes cria grupo de trabalho para auxiliar retomada econômica dos municípios afetados pelas chuvas no ES

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) se reuniram, na manhã desta segunda-feira (20), com equipes do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) para definir ações estratégicas que visam à retomada econômica dos municípios afetados pelas fortes chuvas no sul do Espírito Santo. Após definidas, as propostas serão encaminhadas ao governador Renato Casagrande para análise.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, explica que dentre as ações serão resgatadas e aperfeiçoadas as medidas de sucesso que foram realizadas no período de fortes chuvas em 2013. “Estamos em contato direto com os municípios de Iconha e Alfredo Chaves para analisar quais serão as medidas emergenciais para restabelecer a economia da região sul do Estado. Após executadas as medidas urgentes, iremos realizar ações pontuais nas regiões. Estamos analisando, por exemplo, a possibilidade de oferecer linha de crédito aos moradores e alongar o pagamento de dívidas”, afirma.

Segundo o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini, todos os recursos da Agência estão disponíveis para auxiliar a população afetada pelas chuvas. “Pretendemos realizar atividades na região para fomentar o empreendedorismo local, como a utilização das nossas unidades móveis para auxiliar os micros e pequenos empreendedores da região”, destaca.

Também estiveram presentes à reunião os subsecretários da Sedes Rachel Freixo, Gabriel Feitosa e Paulo Menegueli; a assessora especial Fabrine Schwanz; o diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, e o diretor de negócios do banco, Luiz Fernando Leitão; o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti; e o assessor especial da Aderes, Eduardo Gomide.

