Sebrae doa R$ 500 mil em consultorias gratuitas para vítimas das chuvas no ES

O Sebrae/ES se solidariza com os moradores e comerciantes dos municípios fortemente castigados pelas chuvas que atingem o Espírito Santo nas últimas semanas. E com o objetivo de amenizar o sofrimento e diminuir os danos e prejuízos causados, o Sebrae montou um plano emergencial para disponibilizar serviços que possam auxiliar na retomada das atividades econômicas dessas cidades.

Os municípios mais afetados receberão consultorias gratuitas para auxiliar as áreas atingidas, que contam com mais de quatro mil micro e pequenas empresas. Sendo 1.580 em Iconha, 1.449 em Vargem alta e 1.155 em Alfredo Chaves. Nos três municípios, o ramo mais afetado foi o comércio varejista com artigos de vestuário e acessórios.

Inicialmente serão oferecidos pelo Sebrae/ES R$ 500 mil em consultorias gratuitas, atendimentos em caravanas itinerantes, visitas porta-a-porta e mutirões nas sedes das cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves.

Na próxima segunda-feira (27), equipes do Sebrae/ES estarão percorrendo os municípios atingidos, fazendo um diagnóstico territorial, oferecendo ajuda e cadastrando comerciantes, profissionais liberais, produtores rurais e empresários interessados em linhas de crédito facilitadas.

“Precisamos ser solidários. O Sebrae/ES não vai medir esforços para contribuir com a retomada das atividades comerciais e fazer a roda da economia girar novamente nessas localidades”, adianta Pedro Rigo, superintendente da instituição.

Além disso, o Sebrae irá atuar integrado com as ações planejadas pelo Governo do Espírito Santo. A instituição também faz campanha e recebe doações de produtos não perecíveis, e os donativos arrecadados serão encaminhados aos municípios.

