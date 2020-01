Sala de vacinas funcionará no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes em Cachoeiro

Por Redação - Redação 32

Os serviços da sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, em Cachoeiro de Itapemirim, funcionarão, temporariamente, no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), a partir de segunda-feira (13). A mudança se deve a uma nova etapa da reforma realizada na unidade. Os demais serviços oferecidos pelo Centro Municipal continuarão funcionando no local.

Devido aos procedimentos de transição dos equipamentos, a sala de vacinas não funcionará na sexta-feira (10). Na segunda-feira, a população poderá procurar pelo serviço normalmente no PPG, que está localizado no bairro Baiminas. O atendimento na sala de vacinas é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A ação visa proporcionar mais conforto aos pacientes, com atendimento mais adequado, num ambiente correto, sem os transtornos ocasionados pela reforma. “Nós, da área de saúde, lidamos com pessoas e, por isso, todo cuidado é essencial. Essa é uma das razões dessa transferência, pois queremos que nossos usuários sejam bem recebidos e bem cuidados”, salienta a secretária de Saúde do município, Luciara Botelho.

Além do PPG, 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cachoeiro contam com sala de vacinas. Após a reforma completa, o Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu voltará a abrigar a sala de vacinação.

Reforma

A reforma do Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, localizado no bairro Santo Antônio, é executada por uma empresa contratada pela prefeitura via licitação. Dentre as intervenções estão adaptação dos banheiros para uso adequado por pessoas com deficiência, instalação de elevador com acessibilidade, reparos nas janelas e nas instalações hidrossanitárias, pintura geral, novos forros e vidros e substituição da cobertura. A finalização das obras está prevista para julho de 2020.

O Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, que realiza atendimento 24h por meio do Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira, também passou por reforma em 2019 e foi reinaugurado em novembro. O prédio foi expandido e inteiramente adequado aos novos padrões sanitários e de acessibilidade, agora contando, também, com uma subestação de energia e uma central de gás para abastecimento.

