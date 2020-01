Saiba como está a circulação de ônibus neste domingo (26) em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 686

Como muitas ruas ainda estão tomadas pelas águas por conta da enchente em Cachoeiro de Itapemirim, os ônibus da área urbana seguem com itinerários alterados.

De acordo com o gerente de tráfego da Novotrans, Renato Borges, a circulação dos ônibus nas partes altas, fora da região central, segue normal.

“Na região do IBC, BNH, Aeroporto, Gilson Carone e Boa Esperança a circulação segue normalmente. A única alteração ocorre no Centro, onde os ônibus não estão passando na avenida Beira Rio. Eles sobem pela rodoviária e passam pela avenida Aristides Campos. A única parte sem atendimento é a que está alagada, como o Coronel Borges e do outro lado do rio, como o Nossa Senhora da Penha. Em Itaoca a circulação também já foi normalizado”, disse Renato Borges.

