Ruas de Cachoeiro recebem melhorias e manutenção

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semo), realiza serviços de manutenção em ruas e avenidas de vários locais do município. O trabalho inclui recapeamento asfáltico, tapa-buracos, recomposição de pavimento e drenagem.

Nesta quarta-feira (15), a rua Regina Lachine, no bairro Boa Vista, recebeu asfalto novo. Os trabalhos de recapeamento, que continuam nesta semana no bairro, contemplam, também, a rua José Farias de Jesus. Ainda no Boa Vista, receberam operação tapa-buracos as ruas Valmir Pereira Borges, Manoel Pereira Martins, Euclides Borges, Domingos Ervati Sequine e Silvino Ambrósio. Perto dali, no bairro Rui Pinto Bandeira, as ruas Ena Silvério e Ana Campos Delorto foram atendidas com melhorias no asfalto.

No bairro Paraíso, as equipes da Semo fizeram recomposição de pavimento nas ruas Oswaldo Cruz e Euclides da Cunha. Houve, ainda, recomposição de pavimento e serviços de drenagem nos bairros Zumbi (rua Ecoporanga) e Santa Cecília (rua José Pinto).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Também foram feitos, neste mês, intervenções nas ruas: Horácio Leandro, Basílio Pimenta, Alziro Gomes e 13 de maio (Recanto); rua 10 (Nova Brasília); Horaci Amarante Mattos, acesso ao Condomínio Esperança e avenida Francisco Mardegam (Marbrasa).

No fim do ano passado, foram feitas obras na avenida Bolívar de Abreu (Aquidaban) e nas ruas Leopoldina Smarzaro (Monte Cristo), Dr. Brício Mesquita (Maria Ortiz) e Plínio Vieira Machado (Rubem Braga).

Três das principais vias do município também tiveram intervenções em 2019, com recapeamento e melhoria no sistema de drenagem: a Linha Vermelha e as avenidas Aristides Campos e Jones dos Santos Neves (trecho em frente ao Café Campeão). No caso da Jones dos Santos Neves, foi feito, ainda, o aumento da largura da pista, nivelamento pavimentado com asfalto, calçada cidadã e uma entrada (baia) para ponto de ônibus.

“As equipes estão trabalhando para atender a todas as solicitações. Estamos intensificando os trabalhos e, com o apoio dos moradores, conseguimos identificar melhor os locais que precisam dos reparos”, afirma o secretário municipal de Obras, Paulo Miranda.

Advertisement

Próximos passos

De acordo com a Semo, a parte central da cidade e os bairros Amarelo e Abelardo Machado serão os próximos locais de trabalho das equipes. Os moradores também podem fazer solicitações de intervenções por meio da Ouvidoria-Geral do Município.

A Ouvidoria está localizada no térreo do Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães (rua Brahim Antônio Seder, 96/102, térreo, Centro), funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Além do atendimento presencial, os cidadãos podem acionar o órgão pelo telefone 156, enviando mensagem de e-mail para [email protected] ou acessando o site www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.

Advertisement