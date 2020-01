Rodovias que ligam Rio Novo do Sul, Vargem Alta e Iconha são totalmente interditadas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 166

A rodovia entre os municípios de Vargem Alta e Iconha (ES 375), no Sul do Estado, foi totalmente interditada na altura do Km 21, no distrito de Princesa, em Rio Novo do Sul.

Por conta das fortes chuvas nos últimos dias, houve o rompimento da via. O DER-ES sinalizou o local e já está avaliando a melhor forma de reestabelecer o trânsito no local. A alternativa para os motoristas é passar por Cachoeiro de Itapemirim.

A rodovia ES 146, na altura de Cachoeirinha, em Alfredo Chaves, está totalmente interditada, por conta do deslizamento de terra. A equipe do DER-ES já está trabalhando para desobstruir a via.

Limite de 12 toneladas na ponte de Monte Belo, em Iconha

Outra medida necessária adotada pelo DER-ES por conta das chuvas foi a limitação do trânsito de veículos na ponte do distrito de Monte Belo, em Iconha. Só está trafegando veículos com, no máximo, 12 toneladas. A alternativa é passar por Cacheiro. O motorista que sai da BR 101 e quer ter acesso a Vargem Alta pode utilizar as rodovias ES 488 e ES 164.

