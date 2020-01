Rio Novo do Sul pede ajuda: 120 famílias estão isoladas após tromba d'água

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 829

Advertisement

Advertisement

Cento e vinte famílias estão isoladas em Rio Novo do Sul, após as fortes chuvas que caíram na última sexta-feira (17), no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil, o local é de difícil, e a população está sem energia, telefone, água e comida.

“Precisamos de água, alimentos, e ajuda de pessoas que tenham veículos traçados e possam chegar até o distrito de Princesa. São 120 famílias isoladas, ou seja, são aproximadamente 500 pessoas precisando de ajuda”, disse Paulo Volpato, coordenador da Defesa Civil.

Um desvio foi feito por dentro de propriedades particulares, mas ainda assim, o local é de difícil acesso. “Só se chega de helicóptero, veículos traçados, e mesmo assim, o motorista tem que ser profissional, estamos contando com a colaboração de quem puder nos ajudar”, finalizou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os interessados em se voluntariar podem entrar em contato com o coordenador da Defesa Civil, Paulo Volpato, por meio do 28 99884-4657.

Advertisement

Advertisement