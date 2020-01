Rio Castelo sobe quase três metros, mas Defesa Civil afirma que já começou a baixar

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 869

Advertisement

Advertisement

O coordenador da Defesa Civil de Castelo, Lúcio Cesconetto, informou que apesar de o Rio Castelo estar quase três metros acima do nível normal, vazão começou a baixar nesta quinta-feira (23).

Lúcio explica que há réguas de marcação oficial do nível do rio implantadas no bairro Niterói. Às 12h, desta quinta-feira, a marcação estava em quase três metros. “Apesar de mostrar estar em quase três metros, na verdade o rio está em dois, pois o nível normal varia entre 90 centímetros e 1,10 metro. Tenho feito o monitoramento constante do rio e ele baixou 5 centímetros em uma hora. No caso dessas réguas, o alerta só é dado quando passa de 3,40 metros”, explica.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O coordenador da Defesa Civil afirma que o órgão tem pessoas em diversas comunidades, em regiões mais altas, que monitoram as chuvas. “Neste momento não chove, com intensidade, em Castelo e Conceição do Castelo. O rio está com esse volume por conta do acumulado de chuvas. Nos preocupa o que está por vir entre hoje e sábado. Estamos em alerta”.

Lúcio ressalta que é norma a preocupação da população com a possibilidade de transbordamento do rio, mas pede que as pessoas acompanhem as informações na página de Defesa Civil de Castelo no Facebook, onde são apresentadas informações oficial e em tempo real pelo órgão. “Espalham muitas notícias falsas nas redes sociais, por isso peço que acompanhem as notícias em nossa página no Facebook”.

Em caso de ocorrências, a Defesa Civil de Castelo pode ser acionada pelos telefones (28) 3542-1770 ou 99936-4032.

Advertisement

Advertisement