Recuperação do comércio de Cachoeiro será tema de reunião nesta sexta-feira (31)

Uma reunião foi marcada para esta sexta-feira (31) para apresentar aos comerciantes de Cachoeiro ações de recuperação das atividades econômicas do município, afetado pela maior enchente de sua história. O encontro será realizado no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), no bairro Guandu, a partir das 9h, e contará com a presença de representantes da prefeitura, de instituições financeiras e de entidades representativas da área.

Entre os destaques estará a apresentação das linhas de crédito emergenciais disponibilizadas aos comerciantes afetados pela enchente. A Sala do Empreendedor da prefeitura já está atendendo os interessados em quatro linhas de crédito oferecidas pelo Banestes, por meio do Fundo Reconstrução ES. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) também trabalha em outras frentes.

Estima-se que o prejuízo no comércio cachoeirense seja de R$ 120 milhões, com 567 estabelecimentos afetados, e no setor industrial, de pelo menos R$ 3 milhões.

“Estamos trabalhando para viabilizar todas as medidas possíveis que contribuam com a retomada das atividades econômicas prejudicadas. É muito importante que todos os empreendedores do município compareçam a essa reunião, para que possamos apresentar as ações e fazer esclarecimentos”, convoca o prefeito Victor Coelho.

Serviço:

Reunião: apresentação de linhas de crédito e outras ações para o comércio

Quando: sexta-feira (31/01)

Horário: 9h

Local: auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) – rua Bernardo Horta, nº 338, Guandu (em cima do Mercado Quincas Leão)