Receba alertas de chuvas e risco de desastres naturais no seu celular; saiba como

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 428

Advertisement

Advertisement

O sistema de alerta que usa mensagem de texto de celular para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, começará a funcionar a partir de 18 de dezembro no Espirito Santo.

O sistema de envio de SMS para alerta de desastres começou a ser utilizado no Japão a partir de 2007 e, atualmente, também funciona em mais de 20 países. No Brasil, o projeto-piloto foi ativado inicialmente em 20 municípios de Santa Catarina, onde moram cerca de 500 mil habitantes. Em junho, outras cinco cidades do Paraná, com cerca de 100 mil moradores, passaram também a contar com o serviço. Essas cidades foram escolhidas por conta de eventos meteorológicos com potencial de acidentes, entre eles, ressacas, vendavais, alagamentos, enxurradas e granizo.

Os usuários de celulares receberão uma mensagem convocando para adesão ao projeto. “Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse”, diz a mensagem.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com o início do funcionamento do sistema no Espirito Santo, algumas dúvidas podem surgir, abaixo segue as dúvidas mais comuns.

Esse serviço realmente é gratuito?

Sim, o serviço é totalmente gratuito, tanto o envio de SMS quanto o recebimento de alertas.

Advertisement

Como faço para cadastrar meu CEP?

O CEP pode ser enviado em qualquer formato ex: 83045720, 83045-720, se o CEP foi aceito você recebera uma mensagem de confirmação, aí você já começará a receber os alertas para sua região.

Posso cadastrar mais de um CEP?

Sim, a quantidade de CEPs que você pode cadastrar é ilimitado, mas deve ser feito um cadastro para cada CEP.

Como devo proceder para parar de receber os alertas?

Envie um SMS, com a palavra SAIR e o número do CEP e aguarde o recebimento da confirmação.

Eu consigo descobrir quais CEPs estão cadastrados no meu telefone?

Para consultar um CEP cadastrado, o usuário deverá enviar a mensagem “consultar” para o número 40199.

Caso o usuário tenha ao menos um CEP cadastrado com o status “cadastrado”, ele receberá o(s) cep(s) cadastrado conforme a seguinte mensagem:

“Para este numero de celular existe(m) o(s) seguinte(s) CEP(s) cadastrados: 00000000,00000000,00000000”

Caso o usuário não possua nenhum CEP cadastrado com o status “cadastrado”, ele receberá a seguinte mensagem:

“Para este numero de celular não existe CEP cadastrado. Para realizar o cadastro, envie SMS gratuito para 40199 com o CEP de interesse, sem espaços ou hífens “

Como devo fazer para saber todos os comando disponiveis?

Para obter a lista de comandos a população poderá enviar a palavra ajuda ou uma mensagem inválida para número do sistema.

O sistema retornará a lista dos comandos (CADASTRAR, CONSULTAR e SAIR CEP), com a seguinte mensagem:

“Para cadastro envie o numero do CEP para 40199. Para cancelamento envie SAIR e o CEP para 40199. Para consultar CEP cadastrado envie CONSULTAR para 40199”.

Em caso de desastre como agir?

Clique aqui para ver as orientação de como agir em caso de desastre.

Advertisement