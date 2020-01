Qualificar ES abre 10 mil vagas em cursos on-line nesta terça-feira (28)

Por Redação - Redação 371

Mais chances de qualificação! O Programa Qualificar ES abre a terceira etapa de inscrições na próxima terça-feira (28). Desta vez, as oportunidades são para cursos on-line. Moradores de todo o Estado podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro para concorrer em até dois cursos nesta etapa. Ao todo, serão ofertadas 10 mil vagas em 10 cursos.

As inscrições podem ser feitas no site do Programa (www.qualificar.es.gov.br). De acordo com o edital, os requisitos para inscrição são ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, por meio de videoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão, tarefas e bate-papo com os professores. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.

Segundo a secretária da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação, Cristina Engel, o programa visa a ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho, por meio de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem a vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa.

“Queremos alcançar os capixabas de todas as regiões do Estado, por isso a ideia de oferecer opções de cursos a distância, em que o cursista pode estudar de onde estiver, presenciais e semipresenciais”, destacou a secretária.

Inscrições já abertas

As inscrições para os cursos presenciais da segunda fase de inscrições continuam abertas até 02 de fevereiro. Moradores dos municípios de Conceição da Barra, Guarapari, João Neiva, Vila Velha, Vitória e Linhares ainda podem se inscrever para concorrer às 2.140 vagas ofertadas.

Última etapa

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) ainda ofertará a quarta e última etapa do Qualificar ES para cursos semipresenciais. As inscrições vão de 04 a 16 de fevereiro e são indicadas para profissionais da área da educação. Há vagas para os cursos de “Introdução a Libras”, em Vila Velha, “Programação Neurolinguística – PNL”, em Montanha, e “Metodologias Ativas na Educação”, em São Mateus. O edital de inscrição já está disponível no site do Programa (www.qualificar.es.gov.br).

