Projeto abre 140 vagas para oficinas culturais gratuitas em Cachoeiro

Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) abrirá 142 vagas para as oficinas do projeto Novos Talentos – Verão. São aulas gratuitas de violão, bordado e teatro, que começarão no próximo dia 13 e seguirão até 14 de fevereiro.

As inscrições poderão feitas até a sexta-feira (10), na sede da Semcult, que fica no Palácio Bernadino Monteiro, localizado na Praça Jerônimo Monteiro. O atendimento é feito das 9h às 18h.

As aulas de violão serão realizadas na Casa de Cultura Roberto Carlos, no bairro Recanto, e no Centro Cultural Nelson Sylvan (Centro Operário), na rua 25 de março. Podem participar pessoas acima de 12 anos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Casa de Cultura, a oficina será nas terças, quartas e quintas, em dois horários: 9h às 10h e 14h às 15h. Já no Centro Operário, as aulas acontecerão das 8h às 17h, uma hora por aula, de terça a quinta.

A oficina de bordado será ofertada na Estação Cidadania – Cultura (ECC) “Sérgio Sampaio”, no bairro Ruy Pinto Bandeira. Podem participar pessoas de todas as idades. As aulas acontecerão às quartas e quintas, das 9h às 11h e das 13h às 15h.

Já a oficina de teatro acontecerá em dois locais. No Centro Cultural Mestre Salatiel, haverá duas turmas, em dois horários: 10h às 11h e 14h às 15h, nas segundas e terças. Na Estação Cidadania – Cultura (ECC), o curso será nas quartas e quintas, das 10h às 11h e de 13h às 14h. As aulas serão voltadas para o público infantil e juvenil.

“Mais uma vez, no período das férias de verão, estamos oferecendo aos cachoeirenses – em especial, às crianças e adolescentes –, atividades que, mais do que entretenimento, oportunizam desenvolvimento de habilidades artísticas e incentivam a socialização”, destaca o subsecretário de Cultura, Lucimar Costa.