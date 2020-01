Programação esportiva gratuita começa nesta sexta (3) na Praia da Costa, em Vila Velha

Por Redação - Redação 9

A Arena Esportiva de Verão de Vila Velha terá início nesta sexta-feira (3), na orla da Praia da Costa, com uma vasta programação de atrações gratuitas.

No primeiro dia, o evento contará com circuito funcional, a partir de 6h30 (manhã) e 18h (tarde); aula de dança, às 7h30; e zumba, às 19h. Para encerrar a abertura, a Mocidade Unida da Glória (MUG) fará uma apresentação às 20 horas.

A Arena Esportiva de Verão será realizada no mesmo local da última edição da Arena Inverno, na Av. Antônio Gil Vellozo, na altura do Quality Hotel, com muito lazer ao público de todas as idades.

No verão do ano passado, a Maratona, que teve 12 horas de atividades na última edição, reuniu mais de 4 mil pessoas. Já as atividades físicas gratuitas para a população e as aulas de ginástica, circuito funcional, zumba, fitdance e alongamento atraíram mais de 5 mil pessoas. Confira a programação:

– Dia 03/01/2020 – (sexta-feira)

6h30 às 7h20 Circuito funcional

7h30 às 8h0 Aula de dança (Beto Garcia)

18h às 19h Circuito funcional

19h às 20h Zumba (ZES- Ricardo Carvalho)

– Dia 04/01/2020 – (sábado)

8h às 14h Futebol – Campeões de Futuro

14h às 17h Jiu-jitsu (fem/inf – Ramon)

17h às 21h Recreação infantil

17h às 21h Circo acrobático – Academia Ativa

19h às 21h Atração musical – abertura

18h30 às 19h30 Aula de dança (Beto Garcia)

19h30 às 20h30 Aula de ritmos (Léo Cheroto)

– Dia 05/01/2020 – (domingo)

9h às 17h Futevôlei (Lane)

10h às 11h Aula de dança (Beto Garcia)

17h às 21h Recreação infantil

18h30 às 19h30 Aula de dança (Beto Garcia)

19h30 às 20h30 Aula de ritmos (Léo Cheroto)

– Dia 06/01/2020 – (segunda-feira)

6h30 às 07h20 Circuito funcional

7h30 às 08h20 Aula de dança (Beto Garcia)

18h às 22h30 Copa Municipal de Futebol de Areia (m/f)

19h ás 21h Aulas – Academia Ponto Sports

18h30 às 19h30 Aula de dança (Beto Garcia)

19h às 20h Circuito funcional

