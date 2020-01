Procon-ES doa novos equipamentos de informática ao Procon de Guaçuí

Por Redação - Redação 7

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realizou, nesta quinta-feira (16), a entrega de três novos computadores completos e quatro telefones headset para o Procon Municipal de Guaçuí. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).

A cessão dos computadores faz parte do Programa de Municipalização de Defesa do Consumidor e contempla os municípios que assinaram um Termo de Cooperação com o Procon-ES e com o Ministério Público Estadual. O coordenador Procon de Guaçuí, Paulo Sergio da Silva, recebeu os equipamentos na sede do Procon-ES, no Centro de Vitória.

O diretor presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, falou sobre a importância dessa parceria. “É preciso fortalecer a qualidade dos Procons Municipais, pois eles têm um alto índice de atendimentos anualmente, nesse intuito o Procon Estadual vem reestruturando os órgãos municipais através de parceiras, isso fortalece o sistema estadual de defesa do consumidor”, afirmou Athayde.

Ao longo do ano de 2019, o Procon-ES realizou a doação de 102 itens de informática, entre computadores, nobreaks, ultrabooks e aparelhos de datashow para 21 Procons municipais. Já foram contemplados com a doação de equipamentos os Procons Municipais de Anchieta, Alfredo Chaves, Aracruz, Baixo Guandu, Boa Esperança, Castelo, Colatina, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Montanha, Nova Venécia, Presidente Kennedy, Rio Bananal, São Mateus e Vila Velha.

Neste ano, a comissão do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) do Procon-ES unificou normas e procedimentos para os Procons municipais com o objetivo de fornecer um atendimento público ágil e de qualidade ao consumidor capixaba. Foi feita a padronização de cartas utilizadas para o registro de reclamação e o cadastramento de empresas na Carta de Informação Preliminar Eletrônica (CIP Eletrônica), o que reduz significativamente o tempo de espera para resposta e os custos com o envio de correspondências pelos Correios.

