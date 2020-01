Primeira segunda-feira de 2020 dá um show com arcos-íris de Norte a Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 12

Quem tirou um tempinho para olhar para o céu do Espírito Santo nesta segunda-feira (6) teve uma surpresa para lá de especial. A união da luz do sol com as gotículas de água ofereceram um espetáculo para os mais atentos: foram registrados arcos-íris em várias cidades, como Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Vila Valério, no Norte do Estado.

Segundo a Wikipedia, um arco-íris (também popularmente denominado arco-da-velha) é um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do sol em seu espectro (aproximadamente) contínuo quando o sol brilha sobre gotas de chuva. É um arco multicolorido com o vermelho no seu exterior e o violeta em seu interior.

Confira:

