Prejuízos do Hospital Evangélico chega a quase R$ 1 milhão

Por Redação - Redação 39

Os prejuízos contabilizados com a perda de materiais hospitalares, medicamentos, imóveis e utensílios e computadores já estão próximos a R$ 1 milhão. O anúncio foi feito nesta manhã pelo superintendente do HECI, Wagner Medeiros Junior.

Estes materiais estavam em um dos prédios que foi fortemente atingido pelas enchentes que devastaram Cachoeiro de Itapemirim na última semana. O depósito afetado fica no bairro Arariguaba, em área de 1,6 mil m², onde estão o almoxarifado central e arquivo geral e de prontuários do HECI.

Há cinco dias, uma equipe formada pelos colaboradores e voluntários trabalha diuturnamente na limpeza do galpão. Muitos parceiros têm ajudado no transporte dos materiais até o prédio do Hospital situado no bairro Ferroviários.

Suspensão das cirurgias

No domingo à noite, a Direção emitiu um comunicado avisando a suspensão de todas as s cirurgias eletivas que seriam realizadas nesta semana, com o intuito de garantir o atendimento de urgência e emergência.

Atualmente, o hospital realiza cerca de 10 cirurgias eletivas por dia e a previsão é de que 60 sejam suspensas, até que o quadro seja revertido. Uma das medidas adotadas foi pedir medicamentos aos hospitais vizinhos; outra, foi a abertura de conta bancária para doações (Ag.: 0083-3, CC: 5063-6; CNPJ: 271937050001-29).

A suspensão atinge cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS) e também particulares. Segundo o diretor – clínico Bruno Resende, as eletivas são aquelas em que o paciente tem condições de esperar. Por isso, foram priorizadas as de urgência e emergência, enquanto há a busca de reposição dos materiais perdidos.

