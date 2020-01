Prefeitura de Guaçuí segue recebendo doações para vítimas de chuvas

Por Redação - Redação 146

As doações da população de Guaçuí para atender as pessoas atingidas pelas enchentes nos municípios de Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e, agora também, Rio Novo do Sul, continuam sendo recebidas na portaria da Prefeitura, das 8 às 17 horas. O que chega à Prefeitura de Guaçuí, depois, é encaminhado para o Cras do município, onde está sendo separado e preparado para ser transportado até os municípios que sofrem ainda as consequências das fortes chuvas.

Contudo, quem quiser deixar sua doação já direto no Cras pode fazê-lo, conforme afirma a prefeita Vera Costa que está empenhada na ajuda aos municípios atingidos. “As pessoas ainda estão precisando de muita ajuda e toda doação é muito bem vinda, por isso, colocamos uma equipe para fazer a coleta e separação já, o que facilita quando as doações chegam em seu destino”, explica.

A secretária municipal de Assistência Social, Josilda Amorim, esclarece que a coordenação da coleta de doações, agora, está a cargo da assistente social Patrícia Lamarca Oliveira Santos. Quem desejar que alguma doação seja recolhida em sua residência ou empresa, basta ligar para o telefone (28)99928-7271. “Estamos recebendo muitas doações que estão sendo separadas no Cras para serem levadas”, afirma. “São muitas doações e calculamos que a próxima carga vá ocupar dois caminhões, aproximadamente”, completa.

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social está totalmente envolvida na campanha de arrecadação, percorrendo o município com um caminhão baú da Secretaria Municipal de Educação, recolhendo doações. Enquanto outra equipe trabalha na separação do que é arrecadado. As doações são as mais diversas, incluindo eletrodomésticos, camas, colchões, material de limpeza – inclusive vassouras, rodos – e produtos de higiene, além de alimentos, água e muito mais. Lembrando que as pessoas também precisam muito de roupas e produtos de higiene íntima, porque as cidades foram muito prejudicadas, incluindo o comércio, e não estão tendo acesso ao básico.

