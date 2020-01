Prefeitura de Guaçuí inicia limpeza e avaliação dos estragos causados pela enchente

Por Redação - Redação 168

Depois de trabalhar para retirar moradores de áreas de risco durante o final de semana, as equipes da Prefeitura de Guaçuí agora estão nas ruas para iniciar a limpeza e avaliação dos pontos críticos e de risco, além de continuar atendendo aqueles que estão desalojadas. Algumas já devem começar a voltar para suas casas, desde que haja condições para isso, o que está sendo avaliado pelo município.

Na manhã desta segunda-feira (27), a prefeita Vera Costa se reuniu, em seu gabinete, com os secretários municipais de Obras, Marcello Rodolfo, de Assistência Social, Josilda Amorim, e de Educação, Liomar Luciano de Oliveira – Mazinho –, além do coordenador da Defesa Civil do município, Joilson Wagner da Costa. A reunião serviu para definir as ações a serem tomadas, justamente para avaliar os pontos críticos que ainda inspiram cuidados, principalmente, com deslocamento de terras, além de atendimento à população que ainda sofre com as consequências das enchentes.

Desde a madrugada, as equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp) estão nas ruas realizando a retirada de entulhos, móveis e lixo, além da limpeza dos pontos que foram atingidos pelas águas do Rio Veado e de córregos que cortam o município, com carros pipas da Semoisp e do SAAE de Guaçuí. SAAE que, aliás, teve sua sede administrativa invadida pela água e foi preciso levantar móveis e equipamentos. “Por isso, só vamos iniciar o atendimento ao público hoje (segunda, 27) a partir das 13 horas”, explicou o diretor do SAAE, Ivan Viana. “Houve também um rompimento na adutora velha, na altura da Cachoeira da Tremedeira, mas isso não comprometeu o abastecimento, porque recebemos mais água hoje das outras duas adutoras, da Luzia e São Felipe, e o conserto já está sendo providenciado”, completa.

No início da semana passada, antes das chuvas e enchentes, a Semoisp havia realizado um mutirão de limpeza dos bueiros da cidade, já alertados de que havia previsão de muitas chuvas para o município. “Acreditamos que essa ação colaborou muito para um escoamento mais rápido das chuvas torrenciais e constantes que caíram sobre a cidade, mesmo antes da cheia do rio, fazendo com que os pontos de alagamentos fossem reduzidos e escoassem com rapidez”, afirma secretário Marcello Rodolfo. “E nesta segunda-feira, além da lavagem das ruas, estamos refazendo a limpeza dos bueiros, porque as cheias trouxeram muita lama e sujeira, e a drenagem precisa voltar a ficar limpa para o caso de novas chuvas que ainda podem acontecer nesta época do ano”, complementa.

Ação primordial

Outra ação importante da Semoisp foi a realização de uma extensão e elevação da tubulação que retira água das chuvas do bairro Gumercindo da Silva Glória – conhecido também como Lagoa – que fica abaixo do nível do Rio Veado e sempre corre risco de enchentes nessas ocorrências. Essa iniciativa fez com que os canos ficassem acima do nível do rio e não parassem de retirar água do terreno, evitando que a água retornasse e alagasse o bairro. Como o Rio Veado não transbordou neste local (faltaram poucos centímetros) – também graças a uma obra de elevação do calçamento da beira rio no local – os moradores não tiveram suas casas atingidas pela água.

Zona rural

As equipes da Secretaria Municipal de Agricultura também estão percorrendo o município para avaliar os problemas causados pelo excesso de água que provocou a queda de barreiras, danificou estradas e pontes. O caso de mais destaque foi o colapso total da ponte de São Domingos que foi totalmente derrubada pela força da enchente. Essa ponte foi construída há um ano, num convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Guaçuí, e ligava comunidades do município com outras de Varre Sai (RJ).

Desalojados e desabrigados

Durante as ocorrências de chuvas, no final de semana, as equipes de vários setores da Prefeitura percorreram os locais de risco da cidade, para retirar os moradores e seus pertences. Esta ação também evitou que muita gente corresse risco de vida e perdesse bens. Muitos foram encaminhados para a Escola Municipal Isaura Marques da Silva (Caic) e para o Cras do município. Outros foram levados para casas de parentes.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda (Semasdh), nessa ação, os primeiros números levantados mostram que 170 famílias foram atendidas. Destas, 40 famílias foram alojadas no Caic e no Cras, entre elas oito famílias do bairro Roberto Mendes que estão desabrigadas, devido a um deslizamento que atingiu suas residências que estão interditadas pela Defesa Civil. Estas 48 famílias somam 208 pessoas que estão sendo atendidas com café da manhã, almoço e jantar preparado por merendeiras da Secretaria Municipal de Educação desde o momento em que foram retiradas. Esses números ainda serão confirmados oficialmente pela Semasdh.

Doações

A Prefeitura de Guaçuí informa, ainda, que continua recebendo doações, no Cras do município, para atender as pessoas atingidas pelas consequências das chuvas e enchentes, agora, não só aqui em Guaçuí, mas em toda a região sul do Estado e ainda Minas Gerais, onde há municípios muito afetados. E também alerta para que essas doações sejam feitas apenas a instituições e entidades devidamente identificadas, porque, infelizmente, existem pessoas que, às vezes, tentam se aproveitar dessas situações.

Agradecimento

A prefeita Vera Costa agradeceu, em vídeo, ao empenho dos servidores municipais que trabalharam durante 48 horas para ajudar e alojar as pessoas que tiveram casas atingidas pelas águas e também à população que atendeu ao alerta do município. “Temos que agradecer e muito a toda nossa equipe que trabalhou incansavelmente numa verdadeira demonstração de amor ao próximo”, disse.

Enquanto o coordenador da Defesa Civil, Joilson Wagner da Costa, também gravou vídeo, junto à prefeita e o secretário municipal de Obras, Marcello Rodolfo, agradecendo à população que atendeu ao alerta de enchente, “antecipando os riscos que poderiam ter sido bem piores”. “A saída das pessoas de suas residências de pronto foi primordial para que não tivéssemos os danos ainda maiores em nosso município”, enfatiza. E disse que toda a equipe continua em prontidão. “Estaremos de prontidão para qualquer adversidade e contem com a administração municipal”, conclui.

