Prefeitura de Cachoeiro vai investir verba do Carnaval em prevenção de desastres

Por Redação - Redação 212

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim cancelou a programação de carnaval no município, castigado pela maior enchente de sua história no último fim de semana. O objetivo é disponibilizar recursos para investimento em novas ferramentas de monitoramento de desastres.

A decisão foi tomada pelo prefeito Victor Coelho na noite desta terça-feira (28), em reunião com secretários municipais.

“Lamentamos pelas agremiações carnavalescas que, com certeza, nos proporcionariam momentos de alegria, mas, em respeito ao nosso povo, que sofre por perdas em suas residências e comércios, daremos outro destino à verba que seria utilizada no evento – pouco mais de R$ 400 mil. Investiremos em um Sistema de Monitoramento de Desastres Naturais, que irá municiar nossa Defesa Civil com informações mais precisas para o trabalho preventivo. Essa é a nossa vontade e, tenho certeza, a vontade da grande maioria, nesse momento que lutamos para nos reerguer”, disse o prefeito.

A programação seria realizada entre os dias 22 e 25 de fevereiro, na Praça de Fátima, que sofreu diversos danos com a inundação.

“Sabemos dos esforços das agremiações carnavalescas e do envolvimento de todos no resgate dessa tradição tão importante da nossa cultura. Tivemos um carnaval brilhante no ano passado e temos a certeza de que estamos no caminho certo para os próximos anos. Agora, precisamos nos unir e focar na reconstrução de nossa cidade”, salienta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

