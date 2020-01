Prefeitura de Cachoeiro convoca candidatos classificados em dois processos seletivos

A Prefeitura de Cachoeiro publicou, nesta sexta-feira (10), mais uma convocação de candidatos classificados nos processos seletivos simplificados nº 1/2019 e nº 3/2019, para comprovação de títulos, documentação e tempo de serviço. Os classificados deverão comparecer nas próximas segunda (13) e terça-feira (14), às 14h, à Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração (Semad), localizada no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães (antigo Sesc) – rua Brahim Antônio Seder, Centro.

A relação dos nomes está disponível no site www.cachoeiro.es.gov.br – com acesso pelo banner do processo seletivo, na página principal – e, também, na edição do Diário Oficial do Município desta sexta. Entre os convocados estão profissionais da área de saúde, como enfermeiro e odontólogo da família, e de diversas outras áreas, incluindo cargos de serventes de obras, motorista, operador de máquinas, agente de serviços públicos e técnico em segurança do trabalho.

Esta é a 38ª chamada do processo seletivo simplificado nº 1/2019, que teve mais de 15 mil inscritos e mais de 1 mil contratados. Já o processo seletivo nº 3/2019, que teve 1.119 inscritos, está na 4ª chamada.

O telefone de contato da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos é o 3155-5109.