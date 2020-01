Prefeito de Cachoeiro relata cenário de guerra após enchente

Por Redação - Redação 332

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, relatou em uma publicação em seu Instagram, o cenário pós-guerra após a maior enchente da história no município.

Em forma de desabafo, o chefe do Executivo, que também teve a casa tomada pelas águas do Rio Itapemirim, diz chorar ao ver os imóveis históricos de sua cidade devastados pela enchente.

Veja

Cenário de pós-guerra. Às vezes, uma tragédia nos ensina várias lições. A ficha ainda não caiu. Para mim e para muitas outras pessoas que tiveram perdas.

Sim, tive perdas. Pessoais e como cidadão. As perdas pessoais a gente trabalha pra recuperar. Noites de sono seguidas sem dormir, a gente descansa depois. O banho gelado de caneca por conta da falta de água momentânea vai ficar na memória. Aliás, várias lembranças que não vão sair mais da nossa memória. Sou apenas mais um na estatística dos desalojados…

As perdas como cidadão são as que mais machucam. Como não chorar ao ver a marca da água na Casa dos Braga e no Centro Operário? Como não chorar ao ver os livros da biblioteca do Guimarães Rosa jogados no lixo? Como não chorar ao ver o piano do Teatro Municipal coberto de lama? Como impedir a lágrima de descer ao ver sua cidade destruída? Alma em frangalhos….

Mas no meio do caos ergue-se a esperança! Caminhando pelo centro da cidade percebi no olhar das pessoas um brilho diferente. Sentimento de companheirismo! Não faltou uma mão voluntária desconhecida para ajudar na limpeza. Não faltou um copo d’água no momento de sede. Não faltou um abraço quando bateu o cansaço. Não faltou solidariedade…

É nessas horas que a gente conhece o verdadeiro caráter das pessoas. É nessas horas que o cachoeirense passa a olhar sua cidade com o olhar apaixonado de Rubem, de Deusdedit. É nessas horas que eu tenho certeza que aqui é o meu lugar e eu não troco por nenhum lugar do mundo!

Te amo, Cachoeiro!

