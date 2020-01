Polícia Civil deflagra operação para apurar homicídios em Ibatiba e Brejetuba

Por Redação - Redação 115

A 8ª Delegacia Regional de Ibatiba cumpriu mandados de busca e apreensão no município e em Brejetuba. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça de Brejetuba para apurar homicídios ocorridos no segundo semestre de 2019. Na ação, que ocorreu na última sexta-feira (17), duas pessoas foram presas, além de armas e drogas aprendidas.

Apesar da ação ter ocorrido na última sexta-feira, a Polícia Civil só divulgou nesta terça-feira (21).

O titular da 8ª Delegacia Regional (DR), delegado Claudio Rodrigues Araújo, explicou que a operação ocorreu nos municípios de Ibatiba e em Brejetuba, em conjunto com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova, o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), além das delegacias de Polícia de Muniz Freire, Brejetuba e Venda Nova do Imigrante.

“As investigações apontam para uma organização criminosa que atua com crimes de mando, que são homicídios mediante pagamento ou recompensa. Nós temos informações de que praticavam os crimes nos municípios de Venda Nova, Brejetuba, Ibatiba, Iúna, Ibitirama, Irupi, na região serrana do Espírito Santo, e também no Estado de Minas Gerais, nas regiões de Mutum, Manhumirim e Lajinha”, relatou.

Claudio Rodrigues contou que, durantes as buscas, os policiais apreenderam três revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 28 e uma pequena quantidade de drogas. Também foram realizadas duas prisões. A equipe recolheu aparelhos celulares que contêm informações que auxiliarão nas investigações. Um terceiro suspeito trocou tiros com os policiais e conseguiu fugir.

De acordo com o delegado, o caso segue sendo investigado e, como são crimes afiançáveis, os investigados foram liberados após o pagamento da fiança.

