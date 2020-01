Polícia apreende patinete modificado que andava a 99 km/h

Por Estadão - Estadão 139

A polícia de Vigo, na Espanha, apreendeu um patinete elétrico que rodava a 99 km/h, no último final de semana. A velocidade é quase quatro vezes maior do que o permitido no país (25 km/h), e as autoridades tiveram dificuldade em alcançar o infrator.

Isso porque, segundo o jornal local ‘Faro de Vigo’, a viatura dos policiais não era tão rápida quanto o patinete. A perseguição começou depois do veículo furar um farol vermelho, mas a polícia quase desistiu de alcançá-lo. Por sorte, o motorista parou alguns minutos depois, o que permitiu a abordagem.

As autoridades concluíram que o motor do veículo tinha sido alterado, pois tinha dois elétricos com potência de cerca de 3.200 watts, o equivalente a 4,35 cv. Além disso, havia sido instalada uma caixa para transportar animais – que estava sendo ocupada por um cachorro.

O patinete acabou apreendido. O motorista levou uma multa de 500 euros por circular em excesso de velocidade e de forma imprudente.

Vigo tem problemas com patinete

No final de semana, a polícia de Vigo recebeu denúncias de pelo menos seis pessoas que estavam dirigindo patinetes embriagadas. Um dos casos envolveu um grupo de amigos que comemorava aniversário. Dois deles dividiam o mesmo veículo, o que é proibido.

Outras denúncias na cidade foram de pessoas dirigindo pela contramão ou que faziam zigue-zague pela rua, além de jovens que usavam patinetes de aluguel dentro de um parque infantil.

