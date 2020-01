PMs usam bote para resgatar famílias em Rive, distrito de Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 343

Advertisement

Advertisement

Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar ajudaram no resgate às vítimas das fortes chuvas que assolaram o Sul do Espírito Santo, nos últimos dois dias.

Devido a grande demanda do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, eles não pensaram duas vezes, e foram até as áreas mais isoladas e iniciaram em um bote, o resgate destas famílias, que estavam no distrito de Rive, em Alegre .

Advertisement

Continua depois da publicidade

O militares continuam empenhados em ajudar no resgate de pessoas ilhadas. A Prefeitura do município ainda não fez o levantamento de quantas pessoas estão desalojadas ou desabrigadas, mas reforçou que está realizando todos os esforços para estabilizar a situação da cidade.

Advertisement