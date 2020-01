Período de férias faz cair número de doações de sangue na Santa Casa de Cachoeiro

Por Redação - Redação 28

Janeiro chegou, e com ele o período de férias onde a maioria das pessoas aproveita as altas temperaturas para curtir o litoral da região Sul. No entanto, é nesse período que a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro mais precisa de doadores de sangue.

Com mais gente nas estradas, cresce também o número de acidentes. E os estoques de sangue do hospital já estão no limite, alguns tipos sanguíneos, por exemplo, já estão em falta. Como é o caso do O e o AB negativos.

Os estoques de outros tipos como A negativo, B negativo e B positivo estão bem abaixo da capacidade.

A coordenadora do Banco de Sangue, a enfermeira Cíntia Pimenta, explica que nesse período onde muitas famílias viajam é comum haver redução de doadores.

“As doações diminuem, mas os acidentes aumentam. Por isso é importante que as pessoas façam suas viagens, mas façam um planejamento para vir aqui doar sangue e ajudar a salvar vidas”, disse.

Os pré-requisitos para doar sangue são:

Ter mais de 16 e menos de 68 anos (jovens com idade entre 16 e 17 anos podem iniciar as doações, mediante autorização do responsável legal);

Para primeira doação a idade limite é 60 anos;

Para primeira doação a idade limite é 60 anos; Se seu peso for superior a 50 kg;

Se seu peso for superior a 50 kg; Se homem, deve ter doado há mais de 60 dias, não ultrapassando 4 doações em 12 meses

Se homem, deve ter doado há mais de 60 dias, não ultrapassando 4 doações em 12 meses Se mulher, deve ter doado há mais de 90 dias; não ultrapassando 3 doações em 12 meses

Se mulher, deve ter doado há mais de 90 dias; não ultrapassando 3 doações em 12 meses Se não estiver grávida;

Se não estiver grávida; Se não estiver amamentando;

Se não estiver amamentando; Se já passou pelo menos 3 meses de parto ou aborto;

Se já passou pelo menos 3 meses de parto ou aborto; Se você não teve Hepatite após os 10 anos de idade;

Se você não teve Hepatite após os 10 anos de idade; Se você não teve contato com o inseto barbeiro, transmissor da Doença de Chagas;

Se você não teve contato com o inseto barbeiro, transmissor da Doença de Chagas; Se você não teve malária ou esteve em região de malária nos últimos 6 meses;

Se você não teve malária ou esteve em região de malária nos últimos 6 meses; Se você não sofre de Epilepsia;

Se você não sofre de Epilepsia; Se você não tem ou teve Sífilis;

Se você não tem ou teve Sífilis; Se você não é diabético;

Se você não é diabético; Se você não tem tatuagens e piercing recentes (menos de 1 ano);

Se você não tem tatuagens e piercing recentes (menos de 1 ano); Se você não recebeu transfusão de sangue ou hemoderivados no último ano

Se você não recebeu transfusão de sangue ou hemoderivados no último ano Se você não ingerir bebidas alcoólicas nas 24hs que antecedem a doação;

Se você não ingerir bebidas alcoólicas nas 24hs que antecedem a doação; Se você estiver alimentado e com intervalo mínimo de 2 horas do almoço;

Se você estiver alimentado e com intervalo mínimo de 2 horas do almoço; Se você dormiu pelo menos 6 horas nas 24hs que antecedem a doação.

Se você dormiu pelo menos 6 horas nas 24hs que antecedem a doação. Não está fazendo uso de medicamento controlado.

Você não se expõe ao risco de contrair o vírus da HIV, tendo comportamentos como:

Usando preservativos em relações sexuais;

Usando preservativos em relações sexuais; Ter parceiro sexual único e fixo a pelo menos 12 meses;

Ter parceiro sexual único e fixo a pelo menos 12 meses; Não usar drogas injetáveis.

Horário de Atendimento:

2ª a 6ª feira – 7h às 16h

Sábado – 7h às 11h

Telefone para agendamentos: (28) 2101-2123

