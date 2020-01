Penha Roots: festival arrecada duas toneladas de alimentos para vítimas das chuvas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 93

A solidariedade tomou conta do maior festival de reggae e forró pé de serra do Caparaó. Duas toneladas de alimentos foram arrecadados no evento e serão doados para as vítimas das chuvas no Sul do Estado.

A organização do festival pediu que todos colaborassem com 1 kg de alimento. De acordo com o organizador do Penha Roots, Elias Soares, esses alimentos irão ajudar muitas famílias que perderam tudo com as violentas chuvas ocorridas.

“O festival Penha Roots se solidariza com a tragédia e enviará todos os alimentos arrecadados durante os dias do evento”, afirma Elias.

