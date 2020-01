Penha Roots: começa hoje o maior festival de reggae e forró pé de serra do Caparaó

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 46

Advertisement

Advertisement

Está tudo pronto! Hoje terá início a programação do maior festival de reggae e forró pé de serra da região do Caparaó Capixaba: o Penha Roots 2020, que acontece em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço.

Produzido pelo GFC Eventos, do Grupo Folha do Caparaó, a edição deste ano trará nomes como Ponto de Equilíbrio, Trio Mafuá, Trio Estopim, Nando Nogueira, Trio Lamparão, Projeto Raízes (Java Roots, Macucos e Salvação Reggae Band juntos no palco), Black do Acordeon, Trio Vinil, B-Melão, além de Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim animando durante os intervalos dos shows.

Quem procura uma programação diferenciada para o verão ou busca uma fuga de praias, o festival é a opção perfeita. O vilarejo é conhecido pela atmosfera hospitaleira, clima de montanha e belíssimas paisagens naturais compostas por cachoeiras e belas trilhas na natureza.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para aproveitar ainda mais o clima e as belezas naturais da região do Caparaó em harmonia com a natureza, o site do evento oferece diversas opções de hospedagens na cidade e também em municípios vizinhos, que ficam muito próximo ao distrito.

Além da estrutura de alto nível preparada pela produção do GFC Eventos, outra novidade para o 2º Penha Roots é o ambiente coberto, evitando qualquer contratempo com as possíveis chuvas de verão. Além dos shows, o público poderá desfrutar do espaço voltado para a cultura, arte e gastronomia, com praça de alimentação diversificada e cerveja artesanal. Haverá também local para venda de souvenirs alusivos ao festival.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.eventbrite.com.br ou na portaria do evento. Para a entrada solidária é necessário levar um quilo de alimento não-perecível.

Hoje e amanhã, das 12h às 17h, a entrada será liberada ao público para curtir o som do DJ Maholic. Após este horário, os portões serão fechados, reabrindo às 19h mediante a apresentação do ingresso para o evento. No domingo, a entrada é gratuita.

Advertisement

Outras informações estão disponíveis no site www.festivalpenharoots.com.br ou pelo Instagram @penharoots, Facebook e WhatsApp oficial do evento: (28) 99906-7726.

Advertisement