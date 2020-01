Penha Roots: alegria e animação no 1º dia do maior festival de reggae e forró pé de serra do Caparaó; FOTOS

Por Redação - Redação 177

A chuva não tirou a alegria do público na abertura do 2º Penha Roots, na noite desta sexta-feira (17), em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço. Desfrutando da área coberta, centenas de pessoas curtiram os shows de forró com os trios Mafuá e Estopim e Nando Nogueira. Na noite deste sábado (18), a principal atração será a banda de reggae Ponto de Equilíbrio.

Muitos “forrozeiros” amontoaram os chinelos e dançaram descalços ao som do pé de serra predominante no primeiro dia da programação que segue até domingo (19), na área de eventos da vila.

A praça de alimentação oferece opções diversas, de hambúrgueres à comida japonesa. No espaço, os copos ecológicos com a marca do festival foram um sucesso à parte. Com três opções de estampa e várias cores, o objeto foi bastante elogiado pelo público.

Neste sábado, do meio-dia às 17h, a entrada será gratuita na área do Penha Roots. A tarde será animada pelo DJ Maholic. A partir deste horário, os portões serão fechados, só reabrindo às 19h mediante apresentação do ingresso.

Ponto de Equilíbrio

Os integrantes da banda de reggae considerada o maior expoente do ritmo atualmente no Brasil, a Ponto de Equilíbrio, chegaram cedo a Patrimônio da Penha, mas o baixista Pedro Pedrada já estava na vila desde ontem.

Pela manhã, os fãs aproveitaram a chegada do restante da banda para tirar fotos com o vocalista Hélio Bentes.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.eventbrite.com.br ou na portaria do evento. Para a entrada solidária é necessário levar um quilo de alimento não-perecível.

