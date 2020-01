Penha Roots 2020 vai seguir código de postura de Divino de São Lourenço

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 99

A organização do Festival Penha Roots, que acontece nos dia 17, 18 e 19, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, divulga que irá seguir o código de postura municipal a risca, para que o evento seja sobre tudo, de extrema organização, tanto do lado interno como externo durante todos os dias de festividade.

Com o apoio dos fiscais da Prefeitura Municipal e da Polícia Militar, junto também com a segurança particular do festival, em um raio de 100 metros – a contar da entrada do evento – será proibido o estacionamento de carros, com os turistas direcionados a deixarem os carros no estacionamento da Associação de Moradores de Patrimônio da Penha (Ampa). Veículos que estejam apenas de passagem, assim como ônibus, caminhões terão tráfego livre no local.

Vendedores ambulantes

Para valorizar os comerciantes locais, outra iniciativa tomada pela organização foi a proibição dos vendedores ambulantes no mesmo raio de 100 metros do entorno do evento. De acordo com o produtor do evento, Eduardo Kleim, essa medida visa valorizar o comerciante local que paga seu aluguel, tem ponto comercial e paga seus tributos, tendo durante o evento a oportunidade de vender para o turista que está no distrito.

“Muitas vezes esses comerciantes são prejudicados por pessoas de fora, que param um carro na frente do seu negócio sem nenhuma permissão, alvará e com uma caixa de isopor vendendo o mesmo produto seu. Isso não vai acontecer” afirma Eduardo.

Os artesãos legítimos de Patrimônio da Penha também serão beneficiados no Penha Roots 2020. Eles poderão expor seus trabalhos dentro da área do evento. Para isso, é necessário que o interessado leve a sua própria estrutura (gazebo, tenda, banca, etc). O espaço será gratuito.

